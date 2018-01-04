Венгер подтвердил покупку Мавропаноса

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Венгер подтвердил покупку Мавропаноса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил приобретение лондонским клубом защитника "ПАС Яннины" Константиноса Мавропаноса.

"Да, он перейдёт, но пока Константинос не готов играть за нас и будет отдан в аренду" - цитирует Венгера The Mirror.

Также отмечается, что 20-летний Мавропанос, скорее всего, будет отдан в аренду бременскому "Вердеру". | http://soccernews.ru

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