Венгер подтвердил покупку Мавропаноса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил приобретение лондонским клубом защитника "ПАС Яннины" Константиноса Мавропаноса.

"Да, он перейдёт, но пока Константинос не готов играть за нас и будет отдан в аренду" - цитирует Венгера The Mirror.

Также отмечается, что 20-летний Мавропанос, скорее всего, будет отдан в аренду бременскому "Вердеру". | http://soccernews.ru