Венгер похвалил Санчеса после матча с "Кристал Пэлас"

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Венгер похвалил Санчеса после матча с "Кристал Пэлас"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер отметил игру Алексиса Санчеса в матче с "Кристал Пэлас" (3:2).

"Алексис был очень хорош и сосредоточен на игре с первой минуты. Алексис - отличный футболист, мы знаем его и именно такой игры от него и ждём. Это правда, что он улетал в Париж на Рождество. У нас были два выходных, 24-го и 25-го, и он решил провести время с семьёй. Но его не было в Чили.

Что касается его будущего, то никто не знает, как оно произойдёт, об этом всегда сложно говорить. Сейчас мы стараемся не заглядывать далеко и сконцентрированы на том, чтобы выиграть ближайшую игру с теми футболистами, кто готов бороться за команду. Это не гарантирует, что они будут долго выступать за "Арсенал", но пока игрок в команде, он должен выкладываться по максимуму" - приводит слова Венгера сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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