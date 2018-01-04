Венгер похвалил Уилшера

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Венгер похвалил Уилшера

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер похвалил полузащитника своей команды Джека Уилшера, который в матче 22-го тура АПЛ против "Челси" отличился забитым голом.

"Думаю, сейчас Уилшер показывает тот уровень игры, который от него ожидали не очень многие. Но сегодня никто бы не удивился, если бы его снова вызвали в сборную Англии" - приводит слова Венгера Four Four Two.

Напомним, что контракт Уилшера с "Арсеналом" истекает летом 2018 года и будущее хавбека в стане "канониров" напрямую зависит от его выступлений.

Также читайте: Венгер недоволен судейством в матче с "Челси". | http://soccernews.ru

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