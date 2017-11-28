Венгер: "Пока рано говорить о чемпионстве "Манчестер Сити"

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Венгер: "Пока рано говорить о чемпионстве "Манчестер Сити"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "Манчестер Сити" еще не стал чемпионом Англии.

"Мне кажется, что пока рано говорить о чемпионстве "Манчестер Сити". У каждой команды есть свои слабые места, даже у "Манчестер Сити". Они хорошо стартовали, но сейчас только ноябрь, а чемпионами становятся в мае. В данный момент мы далеко отстаем от них, поэтому нам нужно выигрывать каждый матч", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что после 13 туров "Арсенал" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на 12 очков.

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