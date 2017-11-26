Венгер: "Пока рано говорить о попадании "Арсенала" в топ-4"



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ничейный результат с "Бернли" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии.

"Бернли" не давал нам возможность сыграть в свою игру в первом тайме. Но во второй половине нам нужно было забить гол и не ошибиться в обороне. Что касается попадания в топ-4, то пока рано об этом говорить. Каждую неделю все меняется. Мы хотели победить в гостях и сумели это сделать. Теперь думаем о следующей игре", - приводит слова Венгера BBC Sport.

Благодаря этой победе "Арсенал" поднялся на четвертое место в Премьер-лиге.

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