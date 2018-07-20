Венгер получил неожиданное предложение по работе

Новым наставником сборной Японии может стать Арсен Венгер, который покинул пост главного тренера "Арсенала".

По данным Daily Mail, Федерация футбола Японии назвала француза наиболее подходящим кандидатом для этой работы.

68-летний Арсен Венгер с 1996 по 2018 год работал в "Арсенале".

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