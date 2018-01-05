Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер получил трёхматчевую дисквалификацию за оскорбительные высказывания в адрес арбитров после игры с "Вест Бромвичем", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, также французский наставник "канониров" оштрафован на 40 тысяч фунтов. Соответствующее наказание поддержала Футбольная Ассоциация Англии.

Таким образом, Венгер не сможет руководить "Арсеналом" с бровки в матчах с "Ноттингем Форест", "Челси" и "Борнмутом".

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