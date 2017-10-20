Венгер пообещал выпустить Уилшира в матче АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер пообещал, что полузащитник его команды Джек Уилшир получит возможность сыграть в матчах английской Премьер-лиги.

Напомним, что Уилшир вчера сыграл в матче Лиги Европы с "Црвеной Звездой" (1:0).

"Он получит свой шанс в АПЛ, не переживайте. В первом тайме матча он получил сильный удар по лодыжке, но смог доиграть матч до конца. Подобные напряжённые игры, безусловно, помогут ему. Я думаю, что всем запомнилось, как вся команда сражалась в такой нервной игре. Соперник защищался очень отчаянно, так что очень хорошо, что мы победили", - сказал наставник. | http://soccernews.ru