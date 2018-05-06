Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"

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Венгер попрощался с фанатами "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он продолжит поддерживать "канониров" и после своего ухода из клуба.

"Я всегда буду болеть за "Арсенал". Это то, что объединяет всех нас. Я благодарен всем, кто имеет отношение к "Арсеналу". 

Наши игроки являются особенными. Прошу фанатов поддерживать их в следующем сезоне, они заслужили это. 

Я буду скучать по "Арсеналу" и болельщикам. Вы стали такой важной частью моей жизни. Надеюсь, мы скоро увидимся. Вы мне нравитесь, несмотря ни на что. Я – болельщик "Арсенала", – цитирует Венгера BBC.

Напомним, что 68-летний Венгер покидает "Арсенал" после 22 лет работы.

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