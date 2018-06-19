Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер порассуждал о дефиците лидеров среди молодых футболистов.

"Среди молодого поколения нет прирождённых капитанов. я не знаю, в чём причина. Возможно, дело в том, что каждый игрок сейчас - звезда. К примеру, Неймар - суперзвезда. У него 170 миллионов подписчиков. Даже если я капитан Неймара, он будет делать то, что сам захочет" - цитирует французского специалиста The Mirror.

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