Венгер: "Поражение "Арсенала" - просто катастрофа"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:4) в матче 3-го тура чемпионата Англии.

"Результат матча по игре. Игроки "Арсенала" были недостаточно хороши, а соперник играл намного лучше нас. К тому же мы сами помогали "Ливерпулю", допуская ошибки. Это очень сложное поражение в психологическом плане. Игра "Арсенала" в этом матче настоящая катастрофа. Впрочем, нам нужно проанализировать причины поражения и не быть слишком эмоциональным. Не так давно мы отлично смотрелись в важным матчах. Именно из-за этого сегодняшнее поражение очень разочаровывает", - цитирует Венгера BBC Sport.

Стоит отметить, что это поражение стало для "Арсенала" вторым в трех стартовых матчах Премьер-лиги.

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