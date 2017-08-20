Венгер: "После перерыва мы были слишком вялыми"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подвёл итоги матча второго тура АПЛ против "Сток Сити".

"Мы знаем, что нельзя совершать ошибки в обороне. После перерыва мы были слишком вялыми. за это нас и наказали. Гол Ляказетта был чистым. Он не был забит из офсайда. Судья ошибся" - приводит слова Венгера BBC.

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