Венгер повторит рекорд Фергюсона по числу матчей в АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде сыграет с "Кристал Пэласом".

Этот матч станет 810-м для наставника лондонского клуба Арсена Венгера в Премьер-лиге. По этому показателю француз сравняется с рекордсменом сэром Алексом Фергюсоном.

Таким образом уже в следующем поединке 68-летний Венгер может стать рекордсменом АПЛ.

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