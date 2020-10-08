Венгер предложил изменить два футбольных правила

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Венгер предложил изменить два футбольных правила

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер поделился своими идеями в части изменения правил игры.

Легендарный француз задумал реформу следующих пунктов:

1) Розыгрыш углового. Предлагается разрешить при подаче выход мяча за линию поля, что принесёт командам дополнительные голевые моменты.

2) Ввод мяча после аута. Предлагается разрешить делать это ногами на своей половине поля.

Ранее Венгер лоббировал изменение правила офсайда (не фиксировать положение вне игры, если хоть одна часть тела, которой можно забить гол, на одной линии с защитником), а также отмену правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

Не пропустите: Венгер: "Возможно, я оставался в "Арсенале" слишком долго". | http://soccernews.ru
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