Венгер предложил изменить календарь матчей сборных

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил с предложением скорректировать расписание игр национальных сборных.

По задумке француза, необходимо сделать международные перерывы реже, но длиннее. Это позволило бы сократить число поездок футболистов и упростить календарь для болельщиков.

Кроме того, Венгер считает нужным ввести обязательный период отдыха для игроков после матчей сборных.

Экс-тренер "Арсенала" призвал предлагать альтернативные варианты оптимизации календаря, чтобы учесть пожелания всех заинтересованных сторон.

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