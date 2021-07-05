Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира

Фото: твиттер Football Talk/Автор неизвестен

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил проводить чемпионаты мира каждые два года. При этом он предлагает уменьшить количество матчей в отборе чемпионатов мира с 10 до семи. Благодаря этому количество дней на проведение матчей сократится с 50 до 28.

"Я предлагаю сделать один, максимум два, перерыва на матчи сборных вместо нынешних пяти. Сборные могли бы собраться в октябре и провести за месяц семь отборочных матчей, а затем в июне сыграть в финальном турнире в июне.

Это снизило бы количество переездов, уменьшило бы количство травм. Это позволило бы чаще проводить турниры. Вы только представьте - чемпионат мира в 2026 году, в следующем году чемпионат Европы, а спустя еще один год новый чемпионат мира", - приводит слова Венгера Kicker.

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