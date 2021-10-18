Венгер предложил судейскую реформу в футболе

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер выступил с предложением касательно изменения работы арбитров.

71-летний француз считает, что для судей нужно организовывать пресс-конференции после матчей.

"Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать. Но сначала нам нужно заручиться поддержкой судей в этом вопросе. Я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-либо комментировать", - цитирует Венгера L’Equipe.

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