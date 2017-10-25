Венгер предпримет попытки заполучить форварда "Реала"
Летом следующего года лондонский "Арсенал" предпримет попытки заполучить форварда мадридского "Реала" Карима Бензема.
Как информирует испанская пресса, уход 29-летнего нападающего из королевского клуба по окончанию текущего сезона является весьма вероятным событием. Поэтому главный тренер "канониров" Арсен Венгер планирует воспользоваться этим, наконец, подписав своего соотечественника, которым он интересуется уже длительное время.
В нынешнем сезоне Бензема забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за "Реал".
Напомним, "Арсенал" вышел в 1/4 финала кубка лиги. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|9
|25
|2
|Манчестер Юнайтед
|9
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Челси
|9
|16
|5
|Арсенал Лондон
|9
|16
|6
|Уотфорд
|9
|15
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|9
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Вест Бромвич Альбион
|9
|10
|14
|Лестер Сити
|9
|9
|15
|Суонси Сити
|9
|8
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|8
|17
|Сток Сити
|9
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|9
|7
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|Кристал Пэлас
|9
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