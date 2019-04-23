Венгер: "Представляю, что однажды Виейра может возглавить "Арсенал"

Теги арсенал лондонарсен венгерпатрик виейраницца

Венгер: "Представляю, что однажды Виейра может возглавить "Арсенал"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что думает о тренерской работе экс-игрока клуба Патрике Виейре. Об этом сообщает Canal+.

Отметим, что Виейра возглавляет "Ниццу", которая сейчас располагается на 8 позиции.

"Можно представить, что он мог бы однажды возглавить "Арсенал". На данный момент он слишком молод, чтобы работать со сборными. Но, думаю, его жизнь будет связана с клубным футболом. Он очень грамотно развивает свою карьеру.

В "Ницце" у него были сложные моменты, но он не проявлял слабость. Настоящий тренер показывает себя в сложные моменты", - сказал Венгер.

Виейра играл за "Арсенал" с 1996 по 2005 год.

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