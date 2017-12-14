Венгер приблизился к рекорду Реднаппа

В рамках 17-го тура английской Премьер-Лиги "Арсенал" в гостях не сумел победить "Вест Хэм", сыграв со счётом 0:0.

Таким образом, главный тренер "канониров" Арсен Венгер сыграл 62-ю нулевую ничью в АПЛ.

Как сообщает Gracenote, французский специалист приблизился к рекорду по этому показателю, который принадлежит Харри Реднаппу (64).

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