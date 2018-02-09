Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слова коллеги Маурисио Почеттино о том, что симуляция стала частью футбола.

"Убежден, что Почеттино хотел сказать другое: надо быть очень умным, чтобы обманывать. Но мы должны избавить футбол от "нырков". Я помню, в Англии были большие обсуждения, когда иностранцы симулировали. Но теперь я должен признать, что английские игроки тоже научились "ныркам", и теперь их можно назвать мастерами в этом деле", - сказал он.

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