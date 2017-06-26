Венгер продемонстрировал свою технику владения мячом

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер продемонстрировал довольно неплохую технику владения мячом. Смотрите, на что способен 67-летний наставник "канониров".

Напомним, "Арсенал" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен. | soccernews.ru