Венгер продемонстрировал свою технику владения мячом

Теги арсен венгер

Венгер продемонстрировал свою технику владения мячомГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер продемонстрировал довольно неплохую технику владения мячом. Смотрите, на что способен 67-летний наставник "канониров".

Напомним, "Арсенал" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен. | soccernews.ru

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