Венгер прокомментировал беспроигрышную серию "Арсенала"

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Венгер прокомментировал беспроигрышную серию "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне.

"У нас словно другая команда. Вы же видите, как мы играем. А для этого нужна сплоченная команда. Летняя трансферная кампания на нас давила куда больше, чем перерыв на матчи сборных.

Улучшение результатов связываю с тем, что мы осознали: наша отдача была недостаточной. Понимание пришло в особый день - как раз перед закрытием трансферного окна и перерывом на матчи сборных. Мы сохранили сплоченность и правильно отреагировали на поле" - приводит слова Венгера ESPN.

Напомним, что в АПЛ "Арсенал" выиграл в пяти матчах и один раз сыграли вничью, а после двух игр в Лиге Европы лидирует в группе, имея в активе 6 очков.

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