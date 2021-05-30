Венгер прокомментировал финал Лиги чемпионов

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Венгер прокомментировал финал Лиги чемпионовФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Экс-главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о финале Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" (0:1).

"Гвардиолу только что назвали лучшим тренером года в Англии, так как он выиграл Премьер-лигу и доминировал там. Но финал – это лишь одна игра. В ней нужно включиться и сыграть на максимуме.

Вчера "Манчестер Сити" это не удалось. Они проиграли "Челси" уже трижды. Это усилило веру "Челси" в себя, а "Манчестер Сити" чувствовал себя неуверенно.

Неизвестно, какие следы поражения оставляют в сознании, но в этом матче было видно: "Челси" был убежден, что сможет обыграть "Ман Сити", – сказал Венгер.

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