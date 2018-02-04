Венгер прокомментировал игру Мхитаряна и Обамеянга в матче против "Эвертона"

Теги арсен венгерарсенал лондонэвертонгенрих мхитарянпьер-эмерик обамеянг

Венгер прокомментировал игру Мхитаряна и Обамеянга в матче против "Эвертона"Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал игру новичков своей команды Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

"Два игрока, которые пришли во время трансферного окна, выглядят так, будто они всегда играли с нами, потому что они имеют ту же мобильность, те же качества и то же техническое оснащение", - цитирует наставника "канониров" goal.com.

Напомним, "Арсенал" попробует купить Махреза летом. | soccernews.ru

комментарии
Саркис

Браво, Мики, ты оправдал нашу надежду. Будем надеется, что покажешь свой горячий характер и забьешь красивые голы. Мы гордимся тобою!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов