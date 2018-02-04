Венгер прокомментировал игру Мхитаряна и Обамеянга в матче против "Эвертона"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал игру новичков своей команды Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга во вчерашнем матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

"Два игрока, которые пришли во время трансферного окна, выглядят так, будто они всегда играли с нами, потому что они имеют ту же мобильность, те же качества и то же техническое оснащение", - цитирует наставника "канониров" goal.com.

Напомним, "Арсенал" попробует купить Махреза летом. | soccernews.ru