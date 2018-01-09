Венгер прокомментировал конфликт Конте и Моуринью

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Венгер прокомментировал конфликт Конте и Моуринью

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказал своё мнение по поводу конфликта между наставниками "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Антонио Конте и Жозе Моуринью.

"Не думаю, что это самая интересная вещь в футболе" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Стоит отметить, что Моуринью, будучи тренером "Челси", неоднократно пытался задевать и французского специалиста.

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