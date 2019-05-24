Венгер прокомментировал отказ Мхитаряна участвовать в финале Лиги Европы

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о ситуации вокруг хавбека "канониров" Генриха Мхитаряна, который не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Напомним, что футболист отказался лететь в Баку из-за опасений насчёт своей безопасности.

"Такие вещи не должны происходить в футболе и в современном мире. Когда вмешивается политика, невозможно играть", - цитирует Венгера The Telegraph.

Напомним, что с 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Из-за этого армянским гражданам запрещён въезд в соседнюю страну, однако для спортсменов власти делают исключения.

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