Венгер прокомментировал отказ Мхитаряна участвовать в финале Лиги Европы
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о ситуации вокруг хавбека "канониров" Генриха Мхитаряна, который не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
Напомним, что футболист отказался лететь в Баку из-за опасений насчёт своей безопасности.
"Такие вещи не должны происходить в футболе и в современном мире. Когда вмешивается политика, невозможно играть", - цитирует Венгера The Telegraph.
Напомним, что с 1997 года Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
Из-за этого армянским гражданам запрещён въезд в соседнюю страну, однако для спортсменов власти делают исключения.
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