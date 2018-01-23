Венгер прокомментировал переговоры по Обамеянгу

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела в переговорном процессе по трансферу форварда дортмундской "Боруссии" Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

" Мы не близки к достижению соглашения c "Боруссией" по Обамеянгу ", - приводит слова наставника "канониров" Marca.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за свой клуб.

Напомним, "Арсенал" определил трансферную цель на лето. | soccernews.ru