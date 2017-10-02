Венгер прокомментировал победу над "Брайтоном"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча седьмого тура АПЛ против "Брайтона".

"Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно набрать три очка. Мы не пропустили, хотя в какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений. Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен" - приводит слова Венгера BBC.

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