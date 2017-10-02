Венгер прокомментировал победу над "Брайтоном"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался после матча седьмого тура АПЛ против "Брайтона".
"Играли в понедельник, четверг и сегодня, поэтому было важно набрать три очка. Мы не пропустили, хотя в какой-то момент ослабили концентрацию, стали ошибаться в принятии решений. Это была трудная неделя, игра с БАТЭ в Лиге Европы была сложной. Так что в итоге я доволен" - приводит слова Венгера BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Арсенал" - "Брайтон". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0