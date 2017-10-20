Венгер прокомментировал победу над "Црвеной Звездой"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился эмоциями после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Црвены Звезды".

"Наша молодёжь показала не только хорошую игру, но и характер, хотя в 18-летнем возрасте это нелегко. В напряжённой атмосфере они проявили важное для футболистов качество - стрессоустойчивость. Во время игры Жиру подошёл к бровке и сказал, что забьёт гол. Не знаю, откуда ему это было известно, но это Жиру, в этом он весь. Когда тяжело, он не теряет веру и, наверное, поэтому и забивает, когда этого уже особо и не ждёшь" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

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