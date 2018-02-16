Венгер прокомментировал победу над "Эстерсундом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подвёл итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда".

"Мы достаточно быстро привыкли к полю. Соперник в начале матча немного осторожничал, и мы смогли этим воспользоваться. При счёте 2:0 к перерыву нам было важно не пропустить и забить ещё. Конечно был риск получить травмы. И я рад, что у нас не было проблем" - приводит слова Венгера BBC.

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