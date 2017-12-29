Венгер прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Теги арсен венгеркристал пэласарсенал лондон

Венгер прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии после матча 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"В целом мы сыграли очень хорошо. Мы быстро переходили в атаку и хорошо контролировали игру. После первого тайма счёт должен был быть крупнее, чем 1:0. "Кристал Пэлас" играл дома, к тому же они борются за выживание, поэтому хозяева в какой-то момент могли броситься отыгрываться. Но мы хорошо провели дебют второго тайма, у нас было два голевых момента. После того как счёт сравнялся, мы проявили характер, повели 3:1 и снова стали контролировать игру. Однако при счёте 3:2 мы опять занервничали и в концовке уже меньше доминировали на поле" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Не пропустите видеообзор матча "Кристал Пэлас" – "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов