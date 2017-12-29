Венгер прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии после матча 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"В целом мы сыграли очень хорошо. Мы быстро переходили в атаку и хорошо контролировали игру. После первого тайма счёт должен был быть крупнее, чем 1:0. "Кристал Пэлас" играл дома, к тому же они борются за выживание, поэтому хозяева в какой-то момент могли броситься отыгрываться. Но мы хорошо провели дебют второго тайма, у нас было два голевых момента. После того как счёт сравнялся, мы проявили характер, повели 3:1 и снова стали контролировать игру. Однако при счёте 3:2 мы опять занервничали и в концовке уже меньше доминировали на поле" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

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