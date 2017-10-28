Венгер прокомментировал победу над "Суонси"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подвёл итоги матча десятого тура АПЛ против "Суонси".

"Суонси" в этом сезоне всего один раз пропустил на выезде и было понятно, что соперник будет глубоко обороняться. В первом тайме мы были недостаточно остры в атаке и понимали, что нужно повысить темп. Неуверенно защищались и до перерыва могли пропустить второй гол, который затруднил бы нашу задачу. А во втором тайме мы были лучше" - приводит слова Венгера BBC.

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