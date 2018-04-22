Венгер прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (4:1).

"Я был сконцентрирован на том, чтобы выиграть этот матч. Мы просто старались вести себя профессионально и выполнять свою работу, пусть даже обстоятельства сейчас непривычные. Команда показала хороший настрой. Это хорошая подготовка к четвергу. Мне показалось, что мы терпеливо выстраивали игру. Наша команда не допустила значительных ошибок.

Перед победой в турнире надо сперва пройти полуфинальную стадию. Это был хороший способ подготовиться - забить голы сильному "Вест Хэму", который хорошо выступал в последнее время" - приводит слова Венгера ВВС.

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