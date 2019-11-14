Венгер прокомментировал получение должности в ФИФА

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Венгер прокомментировал получение должности в ФИФА

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился впечатлениями от назначения на должность главы отдела глобального развития футбола ФИФА.

"С нетерпением жду возможности принять столь важный вызов. Мне всегда было интересно смотреть на футбол в более широкой перспективе. Кроме того, миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, по-настоящему глобальна. 

Та обновлённая организация, которую мы видели в последние годы, ставит спорт на первое место. ФИФА полна решимости развивать игру во всех её компонентах. Я знаю, что могу помочь, и вложу в это всю свою энергию", - цитирует 70-летнего француза The Independent.

Что будет входить в обязанности Венгера, можно узнать здесь.

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