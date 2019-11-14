Венгер прокомментировал получение должности в ФИФА
Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился впечатлениями от назначения на должность главы отдела глобального развития футбола ФИФА.
"С нетерпением жду возможности принять столь важный вызов. Мне всегда было интересно смотреть на футбол в более широкой перспективе. Кроме того, миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, по-настоящему глобальна.
Та обновлённая организация, которую мы видели в последние годы, ставит спорт на первое место. ФИФА полна решимости развивать игру во всех её компонентах. Я знаю, что могу помочь, и вложу в это всю свою энергию", - цитирует 70-летнего француза The Independent.
Что будет входить в обязанности Венгера, можно узнать здесь.
Не пропустите: "Вест Хэм" никогда не был топ-клубом, но ему открыто симпатизируют как минимум 5 знаменитых девушек! Узнаем кто и почему. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Левандовски установил необычный рекорд "Баварии"
-
Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной
-
Уткин высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
-
"Зенит" намекнул на переход Ибрагимовича
-
Комличенко: "Хотим вернуть должок сборной Бельгии"
-
Венгер прокомментировал получение должности в ФИФА
-
Манджукич выбрал новый клуб
-
Головин снова не тренируется в общей группе сборной России
-
Три клуба РПЛ интересуются форвардом "Луча" Алиевым
-
Месси рассказал о единственном случае в карьере, когда он просил футболку у соперника
-
1
"Реал" готовит конкретное предложение по Санчо
-
"Манчестер Сити" пожаловался на арбитра матча с "Ливерпулем"
-
Экс-президент "Спартака": "Ни в коем случае нельзя допустить развала "Ростова"
-
1
"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену
-
Мбаппе хочет поучаствовать в двух международных турнирах за лето
-
1
Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России
-
1
ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди
-
Виллиан назвал лучшего футболиста в истории
-
СМИ узнали, когда Зинченко вернётся к тренировкам
-
1
Пять клубов поспорят летом за Санчо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7