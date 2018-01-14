Венгер прокомментировал поражение от "Борнмута"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Борнмутом" (1:2).

"Мы контролировали ход игры, но затем пропустили два гола. Я понятия не имею, откуда взялись эти два мяча. Я очень разочарован. Мы допустили слишком много ошибок" - приводит слова Венгера ВВС.

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