Венгер прокомментировал поражение от "Борнмута"

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Венгер прокомментировал поражение от "Борнмута"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Борнмутом" (1:2).

"Мы контролировали ход игры, но затем пропустили два гола. Я понятия не имею, откуда взялись эти два мяча. Я очень разочарован. Мы допустили слишком много ошибок" - приводит слова Венгера ВВС.

Смотрите также обзор матча "Борнмут" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

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