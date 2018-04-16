Венгер прокомментировал поражение от "Ньюкасла"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался после поражения своей команды от "Ньюкасла" в матче 34-го тура АПЛ.

"Это поражение отчасти характеризует наш сезон. Мы владели мячом 70 процентов времени, вели 1:0, но в итоге уступили 1:2 и удивляемся, как мы могли проиграть. Думаю, судьбу матча можно было решить уже к перерыву. А так - мы пропустили два гола из ничего. Во втором тайме на некоторых игроках, думаю, физически сказался матч в Москве, откуда мы вернулись утром в пятницу. В целом мы показали хороший дух, но плохой результат. С этим нужно что-то делать, это крайне разочаровывает. Очень тяжело мириться с таким поражением" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

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