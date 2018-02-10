Венгер прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"В первом тайме мы упустили три-четыре отличных голевых шанса при контратаках и с этим сложно смириться. У "Арсенала" были проблемы с последним пасом. После гола "Тоттенхэма" моя команда выглядела неубедительно и могла пропустить ещё, но в последние десять минут мы были обязаны забивать. В этом матче всё решал первый гол, и его пропустили мы. Кейн решил исход встречи, именно для этого он выходит на поле. Я посмотрел повтор гола, там не было нарушения правил, отличная игра нападающего. Пропущенный гол - полностью наша вина. Теперь "Арсеналу" будет ещё сложнее попасть в зону Лиги Чемпионов, но мы продолжим борьбу" - приводит слова Венгера BBC.

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