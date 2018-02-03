Венгер прокомментировал продление контракта с Озилом
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал продление соглашения с хавбеком Месутом Озилом.
"Когда из клуба уходит футболист, вы должны подписать ему замену сравнимого уровня. Их зарплаты при этом будут сопоставимы, но вам еще нужно будет заплатить за трансфер. Поэтому продление соглашения с Озилом - самый дешевый вариант для "Арсенала". С другой стороны футболисты в "Арсенале" получают очень хорошие зарплаты. Очень хорошие. Поэтому не думаю, что стоит за них переживать.
Мы ожидаем, что Озил станет лидером команды, возьмет на себя ответственность и будет вести "Арсенал" к успеху. Продление соглашения с Месутом практически как подписание нового футболиста, потому что многие говорили, что он уйдет. Это очень хорошая новость для клуба" - приводит слова Венгера The Telegraph.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20