Венгер прокомментировал ситуацию с продлением контракта Озила

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с продлением контракта ведущего полузащитника Месута Озила.

"Судя по его приверженности, сосредоточенности и желанию к продолжению работы с командой он выглядит человеком, который готов продлить контракт. Но переговоры есть переговоры, и пока я не могу сказать: "Он его продлит". Я не знаю" - цитирует Венгера официальный сайт "канониров".

Напомним, что контракт 29-летнего Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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