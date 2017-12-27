Венгер прокомментировал слова Моуринью о недостаточной укомплектованности его команды

Теги арсенал лондонарсен венгерманчестер юнайтеджозе моуринью

Венгер прокомментировал слова Моуринью о недостаточной укомплектованности его командыГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слова своего коллеги из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью о недостаточной укомплектованности его команды.

"Я занимаю эту должность в течение 21 года, поэтому я не могу сейчас жаловаться. Всегда было три или четыре команды богаче, чем мы. Я научился справляться с этим. Мы имеем дело с нашей собственной ситуацией, и справляемся с ней по мере возможностей. "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" богаче нас. Но мы должны найти способы добиться успеха", - цитирует наставника "канониров" Express.

Напомним, "Арсенал" не получал предложений по Санчесу. | soccernews.ru

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