Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"

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Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи о желании полузащитника Месута Озила перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Мы сталкиваемся со слухами, когда сроки контрактов игроков истекают. СМИ могут писать что угодно, от этого ничего не изменится. А игроку надо быть профессионалом и выжимать из себя 100 процентов, пока ты в команде. Он должен нести ответственность и иметь амбиции побеждать" - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что контракт 29-летнего Озила с "Арсеналом" истекает летом 2018 года, после чего он получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно. | http://soccernews.ru

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