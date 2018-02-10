Венгер прокомментировал сравнения Обамеянга с Анри

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о том, что Пьера-Эмерика Обамеянга сравнивают с Тьерри Анри.

"Это смелое, но хорошее сравнение. Анри - лучший бомбардир в истории клуба, но это не значит, что Обамеянг забьет столько же. Впрочем, почему бы и нет? Обамеянг похож на Анри в плане скорости и рывков. Но пока еще рано сравнивать его с лучшим футболистом в истории клуба. Обамеянг провел только одну игру. Но Анри для него хороший пример для подражания.

У Обамеянга прекрасная реализация. Он много забивает на протяжении долгих лет, случайностью это назвать нельзя" - приводит слова Венгера Sky Sports.

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