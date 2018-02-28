Венгер прокомментировал свое будущее в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я уже много раз отвечал на этот вопрос. Я могу повторить то же самое. Мое будущее в "Арсенале" мешает вам спокойно спать? Я поражаюсь, что мне приходится снова и снова отвечать на вопрос о своем будущем. Я отклонил множество вариантов из уважения к своему контракту, тем не менее, мне постоянно приходится отвечать на эти вопросы" - приводит слова Венгера Daily Mail.

Напомним, что контракт Венгера с "Арсеналом" рассчитан до лета 2019 года.

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