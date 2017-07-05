Венгер прокомментировал трансфер Ляказетта

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Венгер прокомментировал трансфер ЛяказеттаГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал переход Александра Ляказетта из французского "Лиона" в стан "канониров".

"В течение нескольких лет он доказывал, что он может стабильно забивать голы и что он является очень эффективным форвардом. Он - отличное дополнение для нашей команды, и тот, кто поможет нам удачно выступить в следующем сезоне", - цитирует 67-летнего специалиста SquawkaNews.

Напомним, трансфер Ляказетта обошелся "Арсеналу" примерно в 57 миллионов евро. | soccernews.ru

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