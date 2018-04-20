Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал"

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Венгер прокомментировал возможное назначение Виейра в "Арсенал"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что бывший игрок команды Патрик Виейра имеет все шансы встать "у руля" лондонского клуба.

"Виейра обладает потенциалом, чтобы однажды возглавить "Арсенал".

Я слежу за его тренерской карьерой. Думаю, он очень хорошо справляется. Но английская Премьер-лига – это особенный турнир. Есть много бывших игроков, которые также обладают потенциалом и знаниями, чтобы тренировать здесь. Выбор большой, по этому поводу не переживайте", - сказал он.

Напомним, что Виейра сыграл за "канониров" 407 матчей в период с 1996 по 2005 год. Сейчас он главный тренер "Нью-Йорк Сити".

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