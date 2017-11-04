Венгер прокомментировал возможный переход Санчеса в "Манчестер Сити"

Теги арсенал лондонарсен венгерманчестер ситиалексис санчес

Венгер прокомментировал возможный переход Санчеса в "Манчестер Сити"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном трансфере Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити".

"Вы говорите, что все считают, будто в январе "Сити" придет за Алексисом Санчесом. Я часть этих "все", но не думаю, что он уйдет. Нужен ли он "Сити"? Это им решать. Но нам он нужен" - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что на Санчеса также претендует "Бавария".

Читайте также: Венгер поддержал Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов