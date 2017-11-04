Венгер прокомментировал возможный переход Санчеса в "Манчестер Сити"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возможном трансфере Алексиса Санчеса в "Манчестер Сити".

"Вы говорите, что все считают, будто в январе "Сити" придет за Алексисом Санчесом. Я часть этих "все", но не думаю, что он уйдет. Нужен ли он "Сити"? Это им решать. Но нам он нужен" - приводит слова Венгера Mirror.

Напомним, что на Санчеса также претендует "Бавария".

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