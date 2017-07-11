Венгер прокомментировал возможный трансфер Лемара

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Венгер прокомментировал возможный трансфер ЛемараГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал возможный переход в свой клуб вингера "Монако" Тома Лемара.

"Лемар - это игрок , за которым мы следим. Мы ищем дополнительные подкрепления, но до сих пор в действительности ничего конкретного не случилось", - приводит слова наставника "канониров" football.fr.

Напомним, Венгер высказался об интересе, который проявляют к Мбаппе европейские гранды. | soccernews.ru

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