Венгер прощается с еврокубками: "Атлетико" выбивает "Арсенал" на пути к финалу Лиги Европы
После ярких ответных матчей в полуфинале Лиги Чемпионов, традиционно наступил черед и второго по значимости евротурнира. Вывеска "Атлетико" - "Арсенал" по громкости и статусу мало чем уступала лигочемпионским поединкам. Первая игра в Лондоне завершилась вничью 1:1. "Канониры" упустили великолепную возможность получить гандикап перед заведомо сложным выездом в столицу Испании. Дело в том, что "пушкари" 80 минут играли в большинстве, после того как арбитр в самом дебюте встречи удалил Шиме Врсалько, вслед за которым на трибуны отправился и эмоционально отреагировавший на решение судьи Диего Симеоне. Но победить "матрасников" лондонцам так и не удалось.Важность ответного поединка для "канониров", в частности для Арсена Венгера, сложно переоценить. Последний для себя сезон в "Арсенале" для французского специалиста выходит провальным и единственный шанс его спасти – это выиграть Лигу Европы. Ради ответки на "Ванда Метрополитано", тренерский штаб лондонцев даже пожертвовал игрой с "Манчестер Юнайтед" на выходных, предоставив отдых практически всем основным игрокам. Что касается стартового состава "индейцев", то вышеупомянутого Врсалько прогнозируемо заменил Партей. Также на скамейке оказались Корреа и Гамейро, вместо которых вышли Витоло и Диего Коста.Хозяева, вопреки своей философии, с первых же минут завладели территориальным преимуществом. Первый опасный момент у гостевых владений возник уже на седьмой минуте, когда Диего Коста после того, как продавил Косиельни и расстреливал ближний угол, но немного не попал. К сожалению, уже в дебюте тайма Арсен Венгер вынужден был заменить капитана Косиельни, который на ровном месте получил тяжелую травму и покинул поле только с помощью носилок. За первые 45-ть минут у "Арсенал" практически ничего не создал, любой выпад лондонцев, мадридцы непременно пресекали.Счет в матче был открыт лишь на второй компенсированной минуте к первому тайму. "Атлетико" наказал "канониров" за потерю концентрации: Гризманн классно разобрался с двумя защитниками, после чего вывел Диего Косту на свидание с Оспиной и тот без проблем пробросил мяч мимо вратаря.
Вторая половина встреча началась относительно спокойно, хозяева контролировали игру. "Арсенал" оживился только на экваторе второго тайма, неплохо вошел в игру Генрих Мхитарян, заменивший Джека Уилшера. Буквально первым же касанием армянин мог сравнивать счет, но мяч после плотного выстрела пролетел чуть выше перекладины. Финальный штурм "канонирам" совсем не удался, "индейцы" очень организовано, в свойственной для себя манере, довели матч до логичного завершения.Таким образом, Арсен Венгер прощается с еврокубками в качестве наставника "Арсенала", пропуская в финал объективно более сильный "Атлетико".
"Атлетико" – "Арсенал" – 1:0
Голы: Диего Коста, 45+2
"Атлетико": Облак, Партей (Савич, 90+3), Хименес, Годин, Эрнандес, Ньигес, Габи, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диего Коста (Торрес, 83)
"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни (Чемберс, 11), Монреаль, Рэмзи, Джака, Уилшер (Мхитарян, 68), Уэлбэк, Озил, Ляказетт
Богдан Архипенко
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