Легендарный французский тренер Арсен Венгер провёл встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, на прошлой неделе в Дохе стороны обсуждали возможное сотрудничество.

Руководство парижан хочет видеть 69-летнего специалиста на посту спортивного директора клуба.

Последним местом работы Венгера был лондонский "Арсенал", который он тренировал с 1996 по 2018 год.

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