Венгер провёл встречу с президентом ПСЖ
Легендарный французский тренер Арсен Венгер провёл встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, на прошлой неделе в Дохе стороны обсуждали возможное сотрудничество.
Руководство парижан хочет видеть 69-летнего специалиста на посту спортивного директора клуба.
Последним местом работы Венгера был лондонский "Арсенал", который он тренировал с 1996 по 2018 год.
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|Сент-Этьен
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|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
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|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
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|25
|36
|11
|Ренн
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|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
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|31
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|Нант
|25
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|15
|Тулуза
|25
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|Монако
|25
|22
|17
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|25
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|24
|20
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